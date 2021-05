Zanevska mag even dromen in tweede set maar verliest dan toch van voormalig nummer vier van de wereld

Een treffen met de voormalige nummer vier van de wereld was voor Maryna Zanevska de beloning na haar prima overwinning in de eerste ronde in Straatsburg. Bianca Andreescu was te sterk voor haar in de tweede ronde, dat mag niet verbazen. Zanevska is wel ongetwijfeld weer een ervaring rijker.

Voor Maryna Zanevska was het vooral een wedstrijd waar ze veel van kan leren. Wel is het ideaal om meteen in de match te zitten wanneer je tegen zo'n topper speelt. Dat gunde Andreescu haar niet. De Canadese ging meteen met de eerste drie games aan de haal. Zanevska kwam nadien wel op het scorebord met een goed opslaggame. Meer zat er in de eerste set niet in voor haar. Zanevska opende set twee we met gamewinst. Dat hielp haar om meer competitief te zijn. Ze slaagde er zelfs in om twee keer op rij door de opslag van Andreescu te gaan en zo 2-4 voor te komen. Even dromen van setwinst dus, maar Andreescu schoot op tijd weer wakker en ging met vier gewonnen games erop en erover. Het topreekshoofd in Straatsburg schakelde onze landgenote zo uit met 6-1 en 6-4.

