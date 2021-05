Ysaline Bonaventure uitgeschakeld in eerste kwalificatieronde Roland Garros, Marie Benoit stoot wel door

Ysaline Bonaventure zal niet te zien zijn op de hoofdtabel van Roland Garros. In de eerste kwalificatieronde verloor ze meteen van Monica Niculescu. Het werd 6-2, 4-6 en 6-2. Marie Benoit heeft zich wel kunnen plaatsen voor de volgende kwalificatieronde.

Maandag kon Greet Minnen zich al plaatsen voor de tweede kwalificatieronde op Roland Garros, maar Ysaline Bonaventure is daar niet in geslaagd. Onze landgenote nam het op tegen de Roemeense Monica Niculescu en verloor in drie sets: 6-2, 4-6 en 6-2.

Marie Benoit, de nummer 232 van de wereld, heeft zich wel kunnen plaatsen voor de volgende kwalificatieronde. Ze haalde het vlot in twee sets van de Franse Julie Belgraver. Het werd 6-1 en 6-0 voor Benoit.