Van Uytvanck stuit op 23-jarige Française en bereikt achtste finales niet in Straatsburg

Verschillende Belgen in actie op deze dinsdag, maar het is voor de meesten net niet. Ook Van Uytvanck heeft haar partij niet kunnen winnen. Zij kwam in Straatsburg in actie tegen Harmony Tan. De 23-jarige thuisspeelster haalde het met tweemaal 6-4.

Harmony Tan is het nummer 151 van de wereld, Alison Van Uytvanck het nummer 67. Die ranglijst zegt echter niet alles, dat is nog maar eens bewezen. Heel groot was het verschil tusen heel beiden wel niet. In set één was er een kloof van één break tussen de twee dames, in het voordeel van Tan.

Wat Van Uytvanck niet hielp, is dat ze haar start miste in de tweede set. Tan ging met de eerste drie spelletjes uit die set aan de haal. Van Uytvanck heeft de verdienste dat ze zich toch terug op gelijke hoogte knokte. Bij 4-4 slaagde Tan er dan toch in de volgende spelletjes naar zich toe te trekken en zo ook meteen de wedstrijd te beslissen.