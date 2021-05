Ruben Bemelmans verliest nipt in drie sets en staat ook dit jaar niet op hoofdtabel Roland Garros

Ruben Bemelmans beogn zijn zoektocht naar een plekje op de hoofdtabel van Roland Garros tegen de Italiaan Alessandro Giannessi. Als Bemelmans zich kon weten te plaatsen via de kwalificaties, zou hij voor het eerst op de hoofdtabel staan sinds 2018. Het liep echter in de eerste kwalificatiematch mis.

In de eerste acht spelletjes waren Bemelmans en Giannessi enorm aan mekaar gewaagd. Aan het einde van de eerste set forceerde Giannessi dan toch een break, die meteen ook beslissend zou zijn voor de uitkomst van de eerste set.

Bemelmans moest dus een set achterstand ophalen, maar bleef nadien zijn opslaggames binnenhalen en bleef zo in de wedstrijd. Giannessi deed hetzelfde en dus kwam het op de tweede set aan op een tiebreak. Bij een 4-4-stand won Bemelmans drie van de volgende vier punten, zo dwong hij een derde set af.

GEEN MENTALE TIK VOOR GIANNESSI

Een mentale tik voor zijn tegenstander bleek het echter niet te zijn. De eerste twee spelletjes van set drie kenden een spannend verloop, maar gingen beiden wel naar Giannessi. Na acht games in set drie stond het echter weer gelijk. De comeback van Bemelmans was een maat voor niets, want hierna maakte Giannessi definitief het verschil. Met 6-4, 6-7 (5/7) en 7-5 kreeg hij Bemelmans op de knieën.