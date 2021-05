Kimmer Coppejans redt matchpunt en overleeft spannende driesetter in kwalificaties Roland Garros

Kimmer Coppejans heeft in de eerste kwalificatieronde van Roland Garros de overwinning niet cadeau gekregen. Brandon Nakashima, Amerikaan en 24ste reekshoofd in de kwalificaties, was zijn tegenstander. Coppejans haalde het met 6-7 (1/7), 7-5 en 7-5.

Op papier een lastige opgave dus voor Coppejans. Die kwam meteen ook 0-2 achter, maar reageerde sterk en ging naar 5-3 in de eerste set. Nakashima nam dan weer de volgende spelletjes voor zijn rekening. Een tiebreak moest de beslissing brengen in de eerste set en daarin gunde Nakashima onze landgenoot slechts één punt. Toch achtervolgen dus voor Coppejans, die in set twee een zeer felbevochten zesde game won en nadien op zijn elan doorging. Zo kwam Coppejans opnieuw 5-3 voor, maar ook deze keer kon Nakashima er 5-5 van maken. Coppejans liet zich niet uit zijn lood slaan en won acht van de laatste tien punten in set twee. EROP EN EROVER NA MATCHBAL VOOR TEGENSTANDER Zo kwam er toch een beslissende derde set aan te pas. Die toonde wel enige gelijkenissen met set twee: Coppejans kwam een break voor, zag Nakashima terugkeren, om dan uiteindelijk toch het laatste woord te hebben. Bij 4-5 kreeg Coppejans nochtans een matchbal tegen. Die wist hij te overleven en nadien ging hij erop en erover.