Zanevska maakt indruk in Lyon en doet zichzelf ontmoeting met grandslamwinnares cadeau

Er zit een mooi moment aan te komen in de carrière van Maryna Zanevska: grandslamwinnares Andreescu gaat de Belgische partij geven in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Lyon. Zanevska won in de eerste ronde met veel bravoure.

Zanevska had zich net als Yulia Hatouka via de kwalificaties geplaatst voor de hoofdtabel. In de eerste ronde werden beide speelsters tegenover mekaar gezet. Zanevska bleek meer dan een klasse te sterk. De Wit-Russische slaagde er wel nog in een vroege achterstand weg te werken. Nadien begon Zanevska aan een straffe reeks van gewonnen spelletjes op rij.

Liefst acht games na mekaar haalde onze landgenote binnen. Dat is meer dan een set. Logisch dus ook dat ze de eerste set pakte. Ze kwam zo ook 4-0 voor in de tweede set, eigenlijk was de wedstrijd dus gespeeld. Het enige wat Hatouka nog restte, was de enigszins bedenkelijke eer min of meer redden in die tweede set.

ZANEVSKA EINDIGT OOK STERK

Hatouka kwam nog één keertje op het scorebord, meer was haar niet gegund. Zanevska eindigde ook sterk met acht gewonnen punten op rij, om tot een eindstand van 6-2 en 6-1 te komen. In de achtste finales wacht dus Bianca Andreescu, US Open-winnares van 2019 en topreekshoofd in Lyon.