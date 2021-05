Nummer 5 van de wereld pakt eenvoudig de titel in Lyon en is klaar voor Roland Garros

Nadal, Thiem, Djokovic: dat zullen weer de kanshebbers zijn op Roland Garros. De nummer 5 van de wereld bij de mannen, Stefanos Tsitsipas, valt ook wel niet te onderschatten. Die veroverde in Lyon alvast zijn zevende ATP-titel.

Tegenstander in de eindstrijd was Cameron Norrie, die op weg naar de finale Thiem en Khachanov zonder pardon huiswaarts had gestuurd. Tsitsipas was dus een gewaarschuwd man en zou niet in dezelfde val trappen. Beide heren ontsnapten aan een break in het begin van de wedstrijd. In het achtste spel was Tsitsipas diegene die dan voor het eerst de service van de tegenstander kon afnemen.

FERME EINDSPURT

De set uitserveren was vervolgens een koud kunstje. Norrie hield de spanning er daarna nog in tot een stand van 3-3 in de tweede set. Dan was bij de Brit het beste er wel af. Gevolg: Tsitsipas verzekerde zich met een eindspurt van toernooiwinst.

De Griek won liefst 13 van de laatste 15 punten en zo zat het er ineens toch snel op in Lyon. Tsitsipas versloeg Norrie met tweemaal 6-3 en tankte dus het nodige vertrouwen voor de nakende Grand Slam.