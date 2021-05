Greet Minnen klopt zus van voormalige topspeelster in eerste kwalificatieronde Roland Garros

Greet Minnen is begonnen aan haar missie om zich te plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros. De eerste horde heeft ze alvast genomen, al was het niet gemakkelijk. De eerste set moest ze prijsgeven tegen Urszula Radwanska, maar nadien reageerde Minnen sterk.

Urszula Radwanska is de zus van Agnieszka Radwanska, die inmiddels gestopt is met tennissen. Agnieszka was ooit nummer twee van de wereld en winnares van de Masters. Urszula scheerde nooit zo'n hoge toppen, maar kan dus wel een verraderlijke tegenstandster zijn. Een vroege break voorsprong verspeelde ze nog, maar aan het einde van set één sloeg Radwanska nog een keer toe.

Minnen moest na het verliezen van die set dus aan de bak. De Belgische beet zich vast in de match. In het midden van set twee volgden de spannende games mekaar op. Die werden meestal door Minnen gewonnen. Zo ging ze van 2-2 naar 5-2 en later naar setwinst.

MINNEN ZET METEEN DE TOON IN BEGIN SET DRIE

In de beslissende derde set zette Minnen vanaf de eerste slagenwisseling de toon, om haar prooi vervolgens niet meer los te laten. Radwanska kon nog één spelletje winnen, maar meer niet. Met 5-7, 6-3 en 6-1 plaatste Minnen zich voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros.