Een ongewoon beeld in aantocht, een Grand Slam zonder Flipkens: "Natuurlijk doet het pijn"

Of de ondergrond haar nu goed ligt of niet, Kirsten Flipkens is altijd wel te vinden voor het spelen van een grandslamtoernooi. Ze verzorgt zichzelf ook goed, zodat ze die grote momenten niet te vaak moet missen. Nu zal dat dus wel het geval zijn. "Ik moet helaas aankondigen dat ik mij terugtrek uit Roland Garros vanwege een enkelblessure", aldus Flipkens.

"Ik wil 100% zijn en me 100% geven als ik op de baan stap", motiveert de Belgische tennisspeelster haar beslissing. "Natuurlijk doet het pijn om terug te trekken uit een Grand Slam. Het is de eerste Grand Slam in vele jaren dat ik ga moeten missen."

2/2 .. In the end, that is what you work for and dream of as a little kid. But health, always, comes first.

I'll have to be patient, work hard and most of all.. listen to my body to come back 100% healthy.



Flipper 🐬❤