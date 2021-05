Simona Halep geeft forfait voor Roland Garros

Simona Halep neemt dit jaar niet deel aan Roland Garros. De Roemeense is nog niet hersteld van een kuitblessure.

Simona Halep won Roland Garros in 2018, maar kan nu niet meespelen. "Het is met veel spijt in het hart dat ik mijn afzegging voor Roland Garros van dit jaar moet aankondigen", klinkt het bij Halep.

Oorzaak is een kuitblessure die nog niet genezen is. "Jammer genoeg heeft de scheur in mijn linkerkuit meer tijd nodig om te herstellen en de periode is gewoon te kort. Afzeggen voor een grandslam gaat in tegen al mijn instincten en doelen als atlete, maar het is de juiste en enige beslissing om te maken.”

Halep blikt nu al vooruit op de editie van volgend jaar. “De gedachte om niet in Parijs te zijn, maakt mij droevig maar ik zal al mijn energie gebruiken om te herstellen, positief te blijven en zo snel als het kan weer op de baan te staan. Roland Garros 2022, ik kom eraan.”