Roger Federer wil meer dan miljoen euro ophalen voor goede doel

Roger Federer veilt enkele tenues en rackets uit zijn carrière voor het goede doel.

Federer veilt bij Christie’s heel wat producten uit zijn tenniscarrière. De opbrengst gaat naar de Roger Federer Foundation, een organisatie die educatieve projecten voor kinderen in Zuid-Afrika en Zwitserland steunt.

"De collectie Roger Federer is de meest belangrijkste sportieve souvenircollectie van één eigenaar die nooit eerder op de markt is gebracht", bevestigde Bertold Müller, algemeen manager van Christie's. "Federer is in alle stilte sinds 2000 bezig met de verzameling van de objecten, met de intentie er op een dag iets mee te doen voor het goede doel."

Er wordt een veiling in Londen voorzien op 23 juni, maar er is ook een online verkoop tussen die datum en 14 juli.

De verkoop in Londen gaat vooral in de richting van Grand Slams, terwijl de online veiling heel zijn carrière omvat. De verwachte opbrengst is 1,2 miljoen euro.