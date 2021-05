In het najaar toch nog periode op kalender gevonden voor Indian Wells

Er komt wel degelijk een editie van Indian Wells dit jaar. De 'vijfde Grand Slam', zoals het toernooi ook wel eens genoemd wordt, zal dus wel degelijk kunnen doorgaan in 2021. Eigenlijk had het toernooi in maart al moeten plaatsvinden.

Aanvankelijk stond het toernooi van 8 tot 21 maart op de kalender. Door Covid-19 was het toen nog niet mogelijk om het toernooi te organiseren. Voor het tweede jaar op rij had de pandemie dus een impact op Indian Wells, dat in 2020 niet is kunnen doorgaan. De laatste editie vond dus plaats in 2019. Toen won Elise Mertens met Aryna Sabalenka het dames dubbelspel op Indian Wells.

GEEN AFGELASTING MAAR UITSTEL

Indian Wells was vorig jaar het eerste sportevent dat in de VS afgelast werd tot in de pandemie. Ook dit jaar leek het dus op een afgelasting uit te draaien, maar het gaat dus enkel om een uitstel. Er zal immers wel degelijk gespeeld worden op Indian Wells: in oktober kunnen tennisspelers en tennisspeelsters weer naar Californië afreizen.

Er zal dus in oktober gespeeld worden, maar de precieze speeldata zijn nog niet bekend. "Die zullen gecommuniceerd worden eens de herfstkalenders van het ATP- en WTA-circuit vastgelegd zijn", laten de organisatoren weten.