Vindt David Goffin zijn vorm op tijd terug voor Roland Garros? "Ik heb het moeilijker na mijn blessure"

Het draait de laatste dagen niet bij David Goffin. In Rome moest onze landgenoot al snel zijn koffers pakken en ook in Lyon werd hij al in de tweede ronde uitgeschakeld. Volgens Goffin zelf heeft hij het moeilijker na zijn blessure aan de adductoren.

David Goffin zocht niet naar excuses na zijn nederlaag in Lyon. "Bedene speelde goed en zijn opslag was ook sterk. Het was moeilijk en hij was gewoon de betere speler", vertelde Goffin in een interview bij Sporza.

Wat nu voor David Goffin? Binnenkort start namelijk Roland Garros. "Het vertrouwen is niet top, maar Ik heb het moeilijker na mijn blessure aan de adductoren. Ik ben blij dat ik hier heb gespeeld, want twee weken niet spelen voor Roland Garros was geen goed idee. Ik vertrek binnen enkele dagen naar Parijs om mij goed voor te bereiden", aldus onze landgenoot.