Tweede ronde in Lyon eindhalte voor David Goffin na nederlaag tegen nummer 55 van de wereld

Het tennistoernooi van Lyon is geen succes geworden voor David Goffin. In de eerste ronde kwam onze landgenoot niet in actie aangezien hij één van de reekshoofden is, maar in de tweede ronde werd hij meteen uitgeschakeld. Hij stond tegenover Aljaž Bedene, de nummer 55 van de wereld. In de eerste set ging het gelijk op, maar haalde de Rus het na een tiebreak (7-6 (6/4)) en ook in de tweede set was Bedene te sterk met 6-3. Geen ideale voorbereiding dus van Goffin met het oog op Roland Garros.