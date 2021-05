Volgens Serena Williams is deze persoon de beste tennisser aller tijden: "Hij is een genie"

Serena Williams heeft een duidelijke voorkeur over wie voor haar de beste tennisser aller tijden is. Zo had ze al snel de naam van Roger Federer opgegeven. Volgens de Amerikaanse speelster is Federer namelijk een genie.

Serena Williams vertelde het in een interview op de Emilia-Romagna Open in Parma en het staat te lezen bij Sporza. "De beste tennisspeler aller tijden? Twee woorden: Roger Federer", aldus Serena Williams. Uiteraard heeft ze ook uitgelegd waarom Roger Federer haar stem krijgt. Zo had ze heel wat lovende woorden voor de Zwitser. "Hij heeft grootsheid en klasse. Veel spelers kopiëren zijn technieken en hij heeft het spel veranderd. Genie", aldus de mooie woorden van Williams.