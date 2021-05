Roger Federer zoekt nog naar zijn vorm: Zwitser uitgeschakeld in eerste ronde ATP-toernooi van Genève

Roger Federer heeft zijn eerste wedstrijd op het ATP-toernooi van Genève meteen verloren. De Zwitser verloor in drie sets van Pablo Andujar, de nummer 75 van de wereld. Het werd 4-6, 6-4 en nog eens 4-6.

Roger Federer had het de voorbije maanden moeilijk om zich opnieuw door te zetten in het tennis door verschillende kwaaltjes, maar de nummer acht van de wereld was wel van de partij in zijn thuisland op het ATP-toernooi van Genève.

Een succes werd het echter niet, want in de eerste ronde mocht Federer al meteen zijn koffers pakken. De Zwitserse tennislegende verloor in drie sets van de Spanjaard Pablo Andujar, de nummer 75 van de wereld. Andujar haalde het met 4-6, 6-4 en 4-6.