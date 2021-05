Roger Federer maakt hoofddoel bekend voor dit seizoen: "Ik ben tevreden met hoe mijn kalender nu is"

Roger Federer is op de weg terug na enkele problemen aan de knie de voorbije jaren. Dit jaar heeft hij van Wimbledon zijn hoofddoel gemaakt, maar hij weet ook dat het tegen de jonge generatie moeilijk zal worden.

Roger Federer heeft zijn kalender een beetje moeten aanpassen omdat Roland Garros met een week werd uitgesteld. "Maar ik ben wel tevreden met hoe mijn kalender nu is. Ik wil na Roland Garros sowieso nog aan enkele grastoernooien meedoen als voorbereiding op Wimbledon, want Wimbledon is wel echt mijn hoofddoel", aldus de Zwitser en staat te lezen bij Sporza.

Maar Federer beseft dat het niet makkelijk zal worden. "Het niveau is hoger geworden, dus het wordt een uitdaging om dat te bereiken. De generatie met spelers als Zverev, Medvedev en Tsitsipas is sterker geworden," legde Federer uit.