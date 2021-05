Alison Van Uytvanck meteen eruit in eerste ronde van toernooi van Belgrado

Alison Van Uytvanck heeft de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Servische hoofdstad Belgrado niet overleefd.

Van Uytvanck verloor in de eerste ronde tegen de Kroatische kwalificatiespeelster Ana Konjuh (WTA 188). Dat gebeurde indrie sets: 6-2, 1-6 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 51 minuten.

Had Van Uytvanck de eerste ronde overleefd, dan was ze uitgekomen tegen tweede reekshoofd Yulia Putintseva (WTA 35) die won van de Sloveense Kaja Juvan (WTA 100) in drie sets (4-6, 6-2 en 6-1).

In Belgrado speelt Van Uytvanck met Greet Minnen wel nog mee in het dubbelspel. In de eerste ronde treffen ze de Japanse reekshoofden Shuko Aoyama en Ena Shibahara.