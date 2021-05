Rome krijgt finale tussen twee wereldtoppers: Novak Djokovic zal het opnemen tegen Rafael Nadal

Op het ATP Masters 1000 toernooi in Rome heeft ook Novak Djokovic zich kunnen plaatsen voor de finale. De Serviër haalde het in de halve finale van de Italiaan Lorenzo Sonego in drie sets: 6-3, 6-7 (5/7) en 6-2.

De fans in Rome krijgen een droomfinale te zien. Gisteren kon Rafael Nadal zich namelijk al plaatsen voor de finale in de Italiaanse hoofdstad en ook Novak Djokovic heeft zich gisterenavond kunnen plaatsen voor de finale. In de halve finales nam de nummer één van de wereld het op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego, de nummer 33 van de wereld, en Djokovic had het niet onder de markt. Hij had drie sets nodig om Sonego opzij te zetten. Het werd 6-3, 6-7 (5/7) en 6-2.