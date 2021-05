Rafael Nadal haalt het van Novak Djokovic in Rome na spannende finale

Sterke prestatie van Rafael Nadal. Hij heeft deze avond namelijk het ATP Masters 1000 toernooi van Rome op zijn naam gezet. De nummer drie van de wereld haalde het in de finale van Novak Djokovic in drie sets: 5-7, 6-1 en 3-6.

Rafael Nadal en Novak Djokovic waren aan elkaar gewaagd in de eerste set van de finale. Bij een 5-5 stand sloeg Nadal echter op het juiste moment toe en daardoor kon de Spanjaard ook de set in de wacht slepen met 5-7.

In de tweede set ging Novak Djokovic een niveau hoger spelen en Rafael Nadal had er weinig antwoorden op. De tweede set ging dan ook snel naar de Serviër met 6-1. De derde set was dan weer een ander beeld. Nadal nam namelijk het commando opnieuw over en won de beslissende set met 3-6. Zo heeft Nadal het het ATP Masters 1000 van Rome op zijn naam gezet.