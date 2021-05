Iga Swiatek maakt gehakt van Karolina Pliskova in de finale in Rome

In de finale in Rome heeft de Poolse Iga Swiatek gehakt gemaakt van Karolina Pliskova. Swiatek gunde haar tegenstander namelijk geen enkel spelletje. Het werd 6-0 en 6-0 voor Swiatek.

Iga Swiatek heeft er een straf toernooi opzitten in Rome. De nummer 15 van de wereld speelde in al haar wedstrijden indrukwekkend en ook in de finale heeft ze serieus uitgehaald. De Poolse Swiatek won namelijk met 6-0 en 6-0 van Karolina Pliskova, de nummer 9 van de wereld.

Gravel lijkt Iga Swiatek wel te liggen. Volgens Sporza won Swiatek namelijk al twee van haar zeven graveltoernooien. Ze bereikte ook al drie keer de finale. Op Roland Garros is Swiatek dan ook één van de favorieten.