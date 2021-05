Roger Federer vraagt duidelijkheid over de Olympische Spelen

Het is tegenwoordig een hot-topic: Gaan de Olympische Spelen door of niet? Federer vraagt om duidelijkheid voor alle deelnemende atleten.

Of de Olympische Spelen in Tokio deze zomer zullen doorgaan of niet valt nog af te wachten. Vanuit verschillende hoeken wordt er opgeroepen om de Spelen af te lassen en zo mensenlevens te redden. De coronapandemie woekert er nog steeds, en zo een groot evenement is daar natuurlijk ook niet goed voor. “Het is moeilijk, want we horen niet veel. Dat laat mij doen geloven dat de Spelen doorgaan, hoewel ik heb vernomen dat veel mensen in Tokio tegen de Spelen zijn”, legde toptennisser Roger Federer uit in een interview op de televisiezender Léman Bleu.

"Als het niet doorgaat door de situatie, dan ben ik de eerste die dat begrijpt. Maar wat ik denk is dat de atleten een beslissing nodig hebben: gaat het door of niet?”. Federer zet zo druk op de organisatie om dringend een beslissing te nemen. De inmiddels gevaccineerde Federer wil deze zomer graag nog eens een medaille pakken voor Zwitserland. In 2008 lukte het hem al eens om goud te pakken in het dubbelspel met Stan Wawrinka.