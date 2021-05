Titanenduel tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic in de maak in Rome? Spanjaard zit alvast in de finale

Nils Wens

Gisteren 19:21 |







Foto: © photonews

Rafael Nadal, de nummer drie van de wereld in het tennis, heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het Masters 1.000-toernooi in Rome. De Spanjaard haalde het in de halve finales van de Amerikaan Reilly Opelka. Rafael Nadal heeft zich als eerste kunnen plaatsen voor de finale van het Masters 1.000-toernooi in Rome. In de halve finale haalde de Spanjaard het van de Amerikaan Reilly Opelka. Het werd 6-4 en 6-4. Zo is er nog steeds kans op een straffe finale tussen Nadal en Djokovic. De Serviër moet zijn halve finale nog afwerken en daarin zal de nummer één van de wereld het opnemen tegen de Italiaan Lorenzo Sonego.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.