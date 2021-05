Problemen? Nummer één van de wereld moet 10 dagen voor Roland Garros opgeven met blessure

Gauff, nog steeds amper 17 jaar, leek niet te gaan stunten tegen nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty. De eerste set ging met 6-4 naar de Australische Barty en in de tweede set stond het 2-1 toen Barty op gaf.

Barty begon aan de wedstrijd met een ingepakte dij en een armstuk aan haar rechterarm, een kwaal waar ze al langer last van heeft blijkbaar. "Het werd erger wanneer we aan het spelen waren. Ik haat het om een tenniswedstrijd niet uit te kunnen spelen maar de pijn nam de bovenhand."

"Het is belangrijk dat ik naar mijn lichaam luister, zeker met het oog op Roland Garros dat er binnen twee weken aan komt. Het is een blessure die al speelt sinds mijn 15e en om de zoveel tijd wordt hij wat erger", wist Barty te vertellen over haar opgave.

🇺🇸 @CocoGauff progresses to the @InteBNLdItalia semifinals after Barty is forced to retire through injury in the second set. pic.twitter.com/ZE0o45FMjD