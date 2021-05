Russische te sterk voor Greet Minnen in kwartfinales in La Bisbal

Het tennisavontuur van Greet Minnen in het Spaanse La Bisbal is in de kwartfinales geëindigd. Na twee mooie overwinningen botste Minnen op de Rusissche Irina Khromacheva. Zij was ooit top honderd-speelsters en knoopt in Spanje aan met haar betere tennis.

Khromacheva staat nu zelfs niet meer in de top 100, maar laat op het ITF-toernooi van La Bisbal dus zien dat ze nog altijd kan tennissen. Minnen kon de eerste vier spelletjes nog wel gelijke tred houden. Nadien nam Krhomacheva afstand. Eén kans kreeg Minnen wel om terug te breaken. Die bleef onbenut, Khromacheva serveerde de set uit met een blanco opslagspel. Het leek er even op of Minnen voor de ommekeer gezorgd had toen ze 1-3 voor kwam in de tweede set. In een driesetter had haar opponente echter geen zin. Het waren bijna allemaal spannende games die volgden en telkens trok Krhomacheva nipt aan het langste eind. Via vijf gewonnen spelletejs op rij besliste de Russische zo de wedstrijd in haar voordeel met tweemaal 6-3. Voor Minnen eindigt het toernooi dus in de kwartfinales.