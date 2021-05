Ex-coach van Kim Clijsters hard voor Elise Mertens: "Hij moet de puntjes op de i zetten"

Elise Mertens moet noodgedwongen een pauze nemen om fris op Roland Garros te verschijnen. Volgens Marc De Hous is dat onvoldoende.

Mertens gaf in Madrid geblesseerd op in de kwartfinale. In Rome vloog ze er in de eerste ronde uit. Ondertussen werd ze wel de nummer één van de wereld in het dubbelspel.

"Ze moet het dubbelspel laten vallen, anders zal ze de rekening gepresenteerd krijgen", zegt Marc De Hous, de ex-trainer van Kim Clijsters, aan Sporza.

Lichamelijk geraakt Mertens volgens De Hous op. "Ze staat fysiek niet meer zo fris, omdat ze enorm veel speelt. Als ze ooit in de top 10 wil raken in het enkelspel, zal ze toch het dubbelspel moeten laten vallen."

De Hous zegt dat Mertens die beslissing zelf moet nemen. "Misschien moet ze eerst haar gat verbranden en eens op de blaren zitten. Een versnelling lager schakelen in het dubbelspel, gaat gewoon niet. Misschien vindt haar coach, die ook haar vriend is, het moeilijker om op tafel te kloppen. Ik zou de puntjes op de i zetten en mijn beslissing doorduwen."