Ram en Salisbury blijven Gillé en Vliegen nipt de baas in driesetter in Rome

Sander Gillé en Joran Vliegen kregen meteen het vijfde reekshoofd tegenover zich in de eerste ronde van het heren dubbelspel in Rome. Ram en Salisbury zouden tot het uiterste moeten gaan om de kwalificatie voor de volgende ronde af te dwingen.

De Amerikaan Ram en de Brit Salisbury zijn twee gevestigde namen in het mannendubbel en lieten aanvankelijk ook zien waarom. Van 1-1 gingen zij naar een 4-1-voorsprong. Die tussenstand oogde zwaar, maar het was slechts één break verschil. Die ene break bleef ook op het bord in het vervolg van die eerste set.

Gillé en Vliegen waren inmiddels prima in hun ritme gekomen en speelden een hele sterke tweede set. De eerste vier spelletjes werden evenredig verdeeld. Nadien stoomden Gillé én Vliegen door dankzij het winnen van vier spelletjes op rij.

BELGISCH DUO TOT OP TWEE PUNTEN VAN WINST

Er moest dus een super tiebreak aan te pas komen. Ram en Salisbury sloegen een kloofje en hadden bij 9-7 twee matchballen. Gillé en Vliegen maakten er 9-9 van. Ook de Belgen kwamen zo tot op twee punten van winst. Op matchpunt komen lukte echter niet en even later zouden Ram en Salisbury dan toch de winst binnenhalen met 6-3, 2-6 en [12-10].