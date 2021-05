Greet Minnen wint spannende driesetter tegen Zwitserse en plaatst zich voor kwartfinales in Spanje

Na een vlotte zege in de eerste ronde in de achtste finales in het Spaanse La Bisbal de Zwitserse Simona Waltert. Deze keer kreeg Minnen meer tegenstand en werd het een spannende driesetter. Wel wist Minnen opnieuw aan het langste eind te trekken.

Waltert werd bij elk opslagspel door Minnen wel aan het werk gezet en dat gaf al aan welke richting de wedstrijd in eerste instantie uitging. Minnen verloor het eerste spelletje, maar won er dan vijf op een rij. Waltert deed nog wel iets terug. Bij 5-3 sleepte Minnen dan toch de eerste set in de wacht. Waltert had ondertussen wel gevoeld dat er ook voor haar iets in zat in deze wedstrijd en dat gevoel werd enkel sterker toen ze 1-3 voor kwam in set twee. Minnen antwoordde wel onmiddellijk en kwam meteen langszij. Nadien sloeg Waltert opnieuw een kloofje; bepalend voor de uitkomst van de set. VERSCHIL GEMAAKT AAN HET EINDE Er moest dus een beslissende derde set gespeeld worden. Minnen nam daarin meteen het voortouw, maar zag haar opponente terugkeren bij 4-4. Minnen bleef echter koelbloedig en maakte nadien het definitieve verschil. Met 6-3, 4-6 en 6-4 plaatste het zevende reekshoofd zich voor de kwartfinales.

