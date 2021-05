Elise Mertens last stop in tot aan de start van Roland Garros: "Met veel energie naar Parijs"

Geen Elise Mertens meer op de tennisvelden tot de start van Roland Garros op 30 mei. De nummer 14 van de wereld wil in topvorm in Parijs verschijnen.

Mertens heeft er een zware mentale periode op zitten. Ze werd in het dubbelspel de nummer één van de wereld, maar ging er gisteren in Rome in het enkelspel in de eerste ronde meteen uit.

Vorige week moest Mertens nog geblesseerd forfait geven in Madrid. Haar fitheid is dus niet in orde en daarom wil Mertens een pauze inlassen tot de start van Roland Garros eind deze maand.

"Ik zal geen toernooi meer spelen voor Roland Garros", zei Mertens. "Ik heb echt het gevoel dat mijn lichaam moet rusten. Ik heb dit jaar al een paar kleine blessures gehad en het belangrijkste is dat ik met veel energie in Parijs kan aankomen."