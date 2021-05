David Goffin komt er op gravel van Rome niet aan te pas tegen Argentijn in tweede ronde

David Goffin (ATP-13) was het toernooi van Rome goed begonnen met een vlotte zege tegen Caruso. In de tweede ronde zou de Luikenaar uitkomen tegen Delbonis en verging het hem veel minder goed. Meer dan het winnen van enkele spelletjes was Goffin niet gegund.

Zijn wedstrijd tegen Delbonis was overigens ook met een dag uitgesteld. Lag het dan aan de omstandigheden? In elk geval was Goffin van bij het begin op achtervolgen aangewezen. De eerste drie spelletjes gingen immers naar zijn Argentijnse tegenstander. Goffin geraakte dan wel op het scorebord, maar bij 4-2 begon Delbonis opnieuw aan een goede reeks. Het nummer 64 van de wereldranglijst won vijf spelletjes op rij. Zo stak hij de eerste set op zak en stond hij oo meteen 3-0 voor in set twee. Goffin won het volgende spelletje en dat zou het laatste game zijn dat onze landgenoot kon winnen. Er stond helemaal geen maat op Delbonis, die onbedreigd doorstoomde naar winst met 6-2 en 6-1.