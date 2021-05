Greet Minnen wel heel vlot naar de tweede ronde

Amper een uur en acht minuten had Greet Minnen nodig om zich te plaatsen voor de tweede ronde van het ITF-toernooi in het Spaanse La Bisbal D'Emporda.

In de eerste ronde van het graveltoernooi in het Spaanse La Bisbal D'Emporda heeft Greet Minnen zich vlot geplaatst voor de tweede ronde.

Minnen is het zevende reekshoofd In La Bisbal D’Emporda. Ze haalde het in twee sets van de Spaanse kwalificatiespeelster Olga Saez Larra (WTA 419). Het werd 6-1 en 6-2 na 1 uur en 8 minuten.

In de tweede ronde wacht de winnaar van de match tussen tussen de Zwitserse Simona Waltert (WTA 244) en de Duitse Mona Barthel (WTA 175).