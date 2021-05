Elise Mertens kan niet bevestigen en is meteen uitgeschakeld in Rome

Elise Mertens heeft het tennis van vorige week in Madrid niet kunnen laten zien in Rome. Ze is uitgeschakeld in de eerste ronde.

Elise Mertens verloor in de eerste ronde van het toernooi van Rome van de Russische Veronika Koedermetova (WTA-28) na een wedstrijd van 2 uur en 2 minuten. Vooral de opslag van Mertens liet het afweten. Ze liet maar liefst negen dubbele fouten noteren en haalde een opslagpercentage van amper 44 procent in de laatste set. Het werd uiteindelijk 4-6, 6-2 en 6-3. Vorige week schakelde Mertens nog Simona Halep, de nummer drie van de wereld, uit in Madrid. In de kwartfinale moest ze toen wel opgeven met een dijblessure.