Benoit Paire maakt het weer Bont in Rome: "Hij is geen tennisspeler, maar een kwakzalver"

Benoit Paire heeft zich weer laten gelden in negatieve zin tijdens het ATP toernooi van Rome. De Fransman zag een bal binnen die buiten werd buiten geroepen door de scheidsrechter, en maakte vervolgens een drama van jewelste...

Paire is een naam die regelmatig over de tongen rolt, meestal in negatieve zin weliswaar. De Fransman verloor in twee sets van het nummer 69 van de wereld Italiaan Travaglia. Toen de scheidsrechter op een eerste opslag van Paire een bal uit riep, werd het kot te klein daar in Rome.

De Fransman was het niet eens met die beslissing, en liet dat duidelijk blijken ook. Hij ging in discussie met de scheidsrechter en weigerde zijn fout toe te geven, vervolgens sloeg de Franse tennisspeler expres drie dubbele fouten na elkaar.

Na de wedstrijd nam Paire een paar foto’s van de balafdruk, die volgens hem, aantoonde dat de bal binnen was. Als de scheidsrechter de tennisser erop wees dat Paire bestraft zou worden voor onsportief gedrag, antwoordde hij nonchalant: “Ik zal de boete wel betalen”

De Franse nummer 35 van de wereld kreeg na het voorval ook heel wat kritiek te verwerken. Zo zei analist en Frans oud-tennisser, Jean-Paul Loth: “Hij is geen tennisspeler, maar een kwakzalver. Zo'n gedrag kan niet op dit niveau”. Waarop Paire op Twitter reageerde met “Jean-Paul Loth, is dat die oude man?”