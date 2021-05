Elise Mertens de nieuwe nummer 1 in het dubbelspel: "Maar enkelspel blijft mijn prioriteit"

Elise Mertens is de nieuwe nummer in het dubbelspel tennis. Ze pronkt op die plaats nadat ze onder andere de Grand Slams op de US Open en de Australian Open won. Nummer 1 werd onze landgenote echter nooit, een nieuwe mijlpaal dus in de tenniscarrière van Mertens.

De nummer 1 worden in het tennis overkomt niet iedereen, dat weet ook Elise Mertens. De Belgische tennister is dan ook heel gelukkig met haar nieuwe plaats op de wereldranglijst, ook al is het ‘maar’ op het dubbelspel. Het enkelspel blijft wel de prioriteit van de Limburgse, dat zei ze in een interview met Sporza.

"Het enkelspel is en blijft mijn prioriteit, maar het is toch wel een zeer fijn gevoel om de nummer één van de wereld te zijn, iets hogers bestaat er niet in het tennis. Het is toch een beetje een droom die uitkomt, ook heel mooi om later te kunnen vertellen”, aldus een blije Elise Mertens.