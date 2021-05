Alexander Zverev zet na overwinningen tegen Nadal en Thiem de kroon op het werk

Alexander Zverev had indruk gemaakt door Rafael Nadal en Dominic Thiem - de twee gravelspecialisten bij uitstek - naar huis te sturen. Dan wil je ook het werk afmaken en die trofee in de lucht kunnen steken. Dat is ook exact wat Zverev verwezenlijkte in Madrid.

In tegenstelling tot zijn partijen tegen Nadal en Thiem moest dat wel in drie sets gebeuren. In de finale ging de eerste set immers naar Berrettini, die bij zijn vijfde setbal dan toch kon toeslaan. Tussendoor was ook Zverev in de tiebreak al eens op setpunt gekomen. Berrettini won de tiebreak met 8-10. Ook nadien bleef het een strijd waarin beide heren mekaar geen duimbreed toegaven. Met het ende van set twee in zicht kreeg Berrettini het toch wat lastiger. Zverev ging door diens opslag bij 4-4 en kon in het volgende game de set uitserveren. ZVEREV DE BESTE IN SET DRIE Naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg Zverev steeds meer overwicht. Berrettini bleef zich nog vastklampen tot 2-2 in de derde set. Nadien moest de Italiaan zijn meerdere erkennen in zijn opponent. Zverev trok de finale naar zich toe met 6-7 (8/10), 6-4 en 6-3.