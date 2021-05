Zverev neemt het op tegen verrassing Berrettini in finale ATP Madrid

In Spanje wordt zondag de finale van het ATP-tennistoernooi van Madrid gespeeld. Daarin neemt Alexander Zverev het op tegen Matteo Berrettini.

Zverev heeft enorm moeten knokken om de finale van het graveltoernooi in Madrid te bereiken. In de kwartfinale won de Duitser in twee sets van favoriet Rafael Nadal en in de halve finale versloeg hij die andere finalist Dominic Thiem ook al in twee sets.

Zverev is dus de grote favoriet om het te halen in de finale maar zijn tegenstander Matteo Berrettini is een echte gravelspecialist. De italiaan bekleedt plaats 10 op de ATP-ranking en had wel een eenvoudiger parcours dan Zverev richting de finale. In de halve finale versloeg hij de jonge Noor Casper Ruud.

Zverev en Berrettini beginnen er om 18u30 aan. Na zijn zege in Acapulco, kan dit de tweede toernooioverwinning van Zverev zijn dit jaar. Berrettini won enkele weken geleden nog in Belgrado, waar ook Djokovic van de partij was.