Kim Clijsters wil in juli opnieuw op de tenniscourt staan

We zouden het bijna vergeten maar Kim Clijsters is nog altijd officieel een tennisspeelster. De Limburgse kampt met veel blessures maar wil in juli opnieuw op de court staan.

Ondertussen is het al meer dan een half jaar geleden dat Kim Clijsters haar laatste wedstrijd speelde.In de eerste ronde van de US Open ging ze toen ten onder tegen Alexandrova in drie sets. Sindsdien kampt ze met allerlei kwaaltjes.

Het gravelseizoen is volop bezig in het tennis maar Clijsters is daar niet mee bezig. Ze deelt op Twitter dat ze met het gezin baseball aan het leren is. "Bedankt voor alle berichten. Ik ben nog steeds aan het herstellen en wil in juli terugkeren. De Atlanta Open wordt mijn eerste toernooi", vertelt ze.