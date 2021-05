David Goffin maakt indruk in Italië en plaatst zich vlot voor volgende ronde

David Goffin heeft deze middag vlot zijn wedstrijd in de Internazionali BNL d'Italia gewonnen. Onze landgenoot haalde het met 4-6 en 1-6 van de Italiaan Salvatore Caruso, de nummer 80 van de wereld.

In de tweede set kende onze landgenoot weinig problemen met de Italiaan. Goffin haalde het met 1-6 en zo is de nummer 13 van de wereld door naar de volgende ronde in Italië.