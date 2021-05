Zegereeks Barty eindigt in vrouwenfinale in Madrid, Zverev klopt Thiem en is eerste finalist bij de mannen

Ashleigh Barty is al geruime tijd uitstekend bezig op gravel en stond in Madrid dan ook in de finale. Tegenstandster was Aryna Sabalenka. Het was de Wit-Russische die de trofee in de lucht mocht steken. Bij de mannen gaat de finale zondag door.

Barty had op gravel al zestien matchen na mekaar gewonnen. In de finale in Madrid dreigde die reeks al snel in het gedrang te komen. Sabalenka kon immers volop haar power etaleren en via haar harde slagen bracht ze een droge 6-0 op het bord. Met variërend tennis zorgde Barty nadien wel voor een ander spelbeeld: de Australische forceerde een derde set. Twee breakkansen voor Barty in het vierde spel van die set waren lange tijd de enige mogelijkheiden om te breaken. Barty zou echter één slecht opslagspel spelen en dat werd haar fataal. Sabalenka kon zo uitpakken met een goede eindspurt: van 3-4 achter naar 6-4-winst. Eindstand: 6-0, 3-6 en 6-4 voor Sabalenka. ZVEREV TREKT GOEDE LIJN DOOR Bij de mannen stond er ook een clash tussen topspelers op het programma: Alexander Zverev gaf Dominic Thiem partij. Zverev had in de kwartfinales Nadal uitgeschakeld en speelde ook tegen Thiem zeer sterk. Het werd 6-3 en 6-4 voor de Duitser. In de finale, die bij de mannen zondag plaatsvindt, is Ruud of Berrettini de tegenstander van Zverev.