Na twee eerdere knappe zeges stranden Gillé en Vliegen tegen tweede reekshoofd in halve finales

Sander Gillé en Joran Vliegen hadden het op het ATP-toernooi van Madrid tot de halve finales geschopt. Dat is ook het eindstation geworden. De Kroaten Mektić en Pavić, het tweede reekshoofd, schakelden hen uit met 6-4 en 6-2.

Gillé en Vliegen hadden in de eerste ronde gewonnen tegen Fucsovics en Ruud en na de opgave van Bublik en Garin belandde het Belgische duo in de kwartfinales. Daar kwamen ze Dodig en Polášek tegen, het vierde reekshoofd. Gillé en Vliegen behaalden tegen hen een knappe zege met 6-3, 3-6 en [10-5].

Zo stootten Gillé en Vliegen dus door tot de halve finales en met Mektić en Pavić kregen ze opnieuw twee straffe tegenstanders voorgeschoteld. Door een vroege break achterstand werd de opgave van de Belgen nog een stukje moeilijker. Bij de eerste drie setpunten en een beslissend punt trokken Gillé en Vliegen zich goed uit de slag. In de volgende game ging de eerste set dan toch naar Mektić en Pavić.

KANTELPUNT IN SET TWEE

In set twee gingen Gillé en Vliegen goed mee tot 2-2. In het volgende game ging het van 40-0 voor onze landgenoten van gamewinst naar hun opponenten. Dat was het kantelpunt in set twee, waarna een knap toernooi van Gillé en Vliegen aan zijn einde kwam.