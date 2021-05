Tennis boven bij Laureus Awards: Sportman en Sportvrouw van het Jaar zijn internationale tennistoppers

De Laureus Awards zijn opnieuw uitgedeeld en enkele toppers uit het tennis zijn met de grootste prijzen aan de haal gegaan. Rafael Nadal werd voor de tweede keer in zijn loopgaan gelauwerd als Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen zette Naomi Osaka haar nominatie in in winst.

De Laureus Awards zijn zowat de 'Oscars van de sport', waarbij verschillende prijzen worden uitgedeeld over de verscheidene sporttakken heen. Er is dus de verkiezing van Sportman en Sportvrouw. Daarnaast worden ook het Team, de Doorbraak en de Comeback van het Jaar aangeduid. Er is ook een Lifetime Achievement Award en een Inspiration Award.

De Sportman van het Jaar is dus Rafael Nadal, nadat hij in 2020 al voor de elfde keer Roland Garros won. Nadal kreeg zo de voorkeur op andere topatleten als LeBron James (basketbal), Robert Lewandowski (voetbal), Lewis Hamilton (Formule 1), Joshua Cheptegei en Armand Duplantis (allebei atletiek).

© photonews

Naomi Osaka was vorig jaar genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar, maar moest die trofee toen aan gymnaste Simone Biles laten. Dit jaar stond er geen maat op Osaka. De Japanse werd beloond voor haar eindzeges op de Australian Open en de US Open uit 2020. Overigens was er nog een derde prijs weggelegd voor de tenniswereld, want Billie Jean King kreeg de Lifetime Achievement Award.