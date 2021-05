Gillé en Vliegen naar halve finales in dubbelspel Madrid

In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben Sander Gillé en Joran Vliegen zich gekwalificeerd voor de halve finales van het dubbelspel.

Gillé en Vliegen wonnen van het Kroatisch-Slovaakse duo Ivan Dodig en Filip Polasek. Het werd 6-3, 3-6 en 10-5 na anderhalf uur tennis.

De start was bijzonder goed, waardoor de eerste set vlot met 6-3 werd binnengehaald. In de tweede set trokken de tegenstanders met dezelfde cijfers de set naar zich toe. In de beslissende supertiebreak hielden Gillé en Vliegen het hoofd koel, om die met 10-5 binnen te halen.

In de halve finale spelen Gillé en Vliegen tegen de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Zij wonnen eerder op de dag van de Nederlander Wesley Koolhof en de Pool Lukasz Kubot.