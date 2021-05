Graveldemonen Medvedev dan toch nog niet getemd, Nadal en Thiem plaatsen zich wel voor kwartfinales

Daniil Medvedev heeft het de voorbije jaren geschopt tot de wereldtop. Vooral op hardcourt. Op gravel is het nog een heel ander verhaal. Zijn eerste wedstrijd in Madrid won de Rus nog in drie sets. In de achtste finales ging hij er onverbiddelijk uit. In tegenstelling tot Nadal en Thiem.

Medvedev is de nummer 2 van de wereld, Garín de nummer 25. Alleen voelt de Chileen zich wel beter in zijn sas op gravel. Dat was ook te merken in hun achtste finale in Madrid. Garín kwam al snel een break voor en gaf de eerste set niet meer weg. In de tiebreak van set twee forceerde Medvedev wel nog een beslissende set, maar daarin was het al Garín wat de klok sloeg. Zo werd het 6-4, 6-7 (2/7) en 6-1.

Toppers die wel echte gravelspecialisten zijn: Rafael Nadal en Dominic Thiem. Nadal maakte in zijn vorige partij al brandhout van Alcaraz. Popyrin had iets meer in te brengen, maar het werd nog altijd een vlotte overwinning voor Nadal. Met twee keer 6-3 schaarde de Spanjaard zich bij de laaste acht.

THIEM VERIJDELT SETVERLIES

Dominic Thiem werd het wel behoorlijk lastig gemaakt door De Minaur. De Australiër liep zelfs meteen uit, maar Thiem kwam terug en maakte er een tiebreak van. Elke speler had al één setpunt gehad toen Thiem de set afmaakte. De Minaur knokte na een voorsprong voor Thiem in set twee nog eens terug. Uiteindelijk was het overwicht van de Oostenrijker toch net te groot. Het werd 7-6 (9/7) en 6-4.