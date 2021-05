Greet Minnen mist matchbal tegen vijfde reekshoofd en strandt na thriller op zucht van een stunt in Saint-Malo

Net als in de eerste ronde werd ook haar achtste finale tegen het vijfde reekshoofd voor Greet Minnen (WTA-129) een pittige driesetter. Deze keer stapte onze landgenote niet als winnares van de baan, al was ze er dicht bij. Viktorija Golubic (WTA-84) haalde het van Minnen met 6-4, 4-6 en 7-6 (7/2).

Het begin van de partij was niet wat Greet Minnen voor ogen had. De eerste drie spelletjes gingen naar haar Zwitserse opponente. Minnen milderde wel tot 3-4, maar kon nooit de kloof helemaal dichten. Op de eigen service wist Golubic dan de eerste set binnen te halen.

Minnen bleef niet bij de pakken zitten en voerde de druk op de opslag van haar tegenstandster danig op in set twee. Zo ging het van 1-1 naar 1-4. Op de eigen service kwam Minnen zelden in de problemen, tot ze bij 3-5 haar opslag blanco inleverde. Ze deed er goed aan om Golubic niet te laten terugkomen: in het volgende game pakte Minnen toch de set.

TIEBREAK BESLIST

In de derde set moest dan blijken welke kant het dubbeltje op zou vallen. Bij 3-3 sloeg Minnen nog eens een kloof. Minnen kwam zelfs op matchpunt, maar Golubic maakte er nadien toch 5-5 en zelfs 6-5 van. Minnen sleepte dan wel de tiebreak uit de brand. Vanaf 3-2 in de tiebreak gaf Golubic geen punt meer prijs en was de nipte nederlaag onafwendbaar voor Minnen.