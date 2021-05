Elise Mertens is trots na haar mooie zege tegen Simona Halep: "Eén van de straffere prestaties uit mijn carrière"

Sterke prestatie van Elise Mertens in Madrid. Onze landgenote haalde het in de derde ronde namelijk van Simona Halep, de nummer drie van de wereld bij de vrouwen. Mertens was dan ook terecht trots op haar overwinning.

Haar reactie staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "Het is één van de straffere prestaties uit mijn carrière. Je mag nooit opgeven, want dat is de manier om het te halen tegen zo'n topspeelsters", legde Mertens uit. "Ik ben tevreden over mijn tennis en op zo'n toernooi betekent een overwinning tegen zo'n speelster altijd iets meer. Tegen Sabalenka zal het een heel andere match worden, maar ik zal fris moeten zijn. Zeker op mentaal vlak", aldus onze landgenote.