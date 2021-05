Na stunt tegen Halep de anticlimax: Elise Mertens moet opgeven in kwartfinale tegen voormalige dubbelpartner

Met haar overwinning tegen Simona Halep had Elise Mertens een statement gemaakt. Een anticlimax zou jammer genoeg volgen. Een dag later na die mooie zege werd de kwartfinale tegen Sabalenka een lijdensweg: Mertens geraakte geblesseerd en zou opgeven.

Elise Mertens won wel haar eerste opslagspel, zo waren de eerste twee games netjes verdeeld. Nadien geraakte Mertens niet meer op het scorebord: Aryna Sabelanka deelde de ene rake klap na de andere uit. Als de Wit-Russsiche haar power kan etaleren, is er weinig aan te doen. Ook niet op gravel.

Daar kwam dan nog eens bovenop dat Mertens fysiek niet op de top van haar kunnen kon presteren. Het ging schijnbaar om een probleem aan de onderrug. Mertens liet zich even verzorgen, maar gaf er bij 6-1 en 4-0 in het voordeel van Sabalenka de brui aan.

BARTY KLOPT KVITOVA

Zich goed laten verzorgen dan maar met het oog op Roland Garros en het positieve uit de vorige matchen onthouden. Sabalenka is dus één van de vier halvefinalisten in Madrid, net als Badosa, Barty en Pavlyuchenkova. Barty werkte in haar kwartfinale een echte clash af tegen Petra Kvitova, een andere grandslamwinnares. Barty haalde het met 6-1, 3-6 en 6-3.