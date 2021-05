Roger Federer zet zich in voor Zwitsers toerisme: Charlize Theron of toch andere Hollywood-ster aan de lijn?

Door corona moet het toerisme in elk land weer aangezwengeld worden. Als je dan Roger Federer als uithangbord van je land hebt, kan dat wel een ferme meevaller zijn. Federer zet zich via een promofilmpje in voor het toerisme in Zwitserland.

Toerisme Zwitserland deelde het filmpje al op sociale media en ook Federer zinspeelt er nu op op zijn eigen Tiwitterpagina. In dat filmpje is te zien hoe Federer in een chalet telefoon krijgt. Aan zijn fans om te raden wie hem juist opbelt.

Volgens Federer gaat het om een ster uit Hollywood. De meesten denken naar eigen zeggen aan actrice Charlize Theron. De toptennisser heeft wel een band bij Hollywood. Federer is zelf al wel vaker opgedoken in reclamespots en woonde in het verleden al The Oscars bij.

Hollywood is on the phone. So far, most of you think that Charlize Theron is calling me. Do you agree? 🇨🇭🤔📲 #IneedSwitzerland https://t.co/0DrfQ3TR7r — Roger Federer (@rogerfederer) May 4, 2021

Fans kunnen nog altijd raden met welke grote ster hij al eens aan de lijn haalt en dit alles in een campagne van 'I Need Switzerland'.