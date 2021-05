Elise Mertens kent haar tegenstander in de kwartfinale van de Mutua Madrid Open

Elise Mertens heeft deze middag indruk gemaakt door het in de derde ronde van Madrid te halen van Simona Halep, de nummer drie van de wereld. Onze landgenote kent ondertussen ook haar tegenstander voor in de kwartfinales.

Elise Mertens deed het deze middag uitstekend tegen Simona Halep in de derde ronde van de Mutua Madrid Open. Onze landgenote haalde het in drie sets van de nummer drie van de wereld. Het werd 4-6, 7-5 en 7-5.

Mertens weet ook al tegen wie ze het in de volgende ronde zal opnemen, want dan wacht Aryna Sabalenka, de nummer 7 van de wereld. Sabalenka haalde het in haar derde ronde met 6-1 en 6-2 van de Amerikaanse Jessica Pegula.