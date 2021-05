Elise Mertens behaalt memorabele overwinning en pakt de scalp van de nummer 3 van de wereld in Madrid!

Door zeges tegen Zhang en Rybakina had Elise Mertens haar droomaffiche beet: nummer 3 van de wereld Simona Halep was haar tegenstandster in de achtste finales van het WTA-toernooi van Madrid. Een serieus kaliber, maar Mertens was niet onder de indruk en behaalde één van haar grootste zeges.

Mertens won het openingsspel en ook de eerste drie punten in het eerste opslagspel van Halep. De Roemeense won echter alle belangrijke punten in het wedstrijdbegin. Zij was dus diegene die een kloofje kon slaan. Mertens reageerde wel onmiddellijk en kwam meteen langszij. Waarna Halep opnieuw afstand nam en deze keer viel dat niet meer goed te maken.

Elise Mertens liet het hoofd niet hangen - ten slotte had ze een verdienstelijke eerste set gespeeld. In set twee ging ze er weer vol voor, met nu wel een vroege voorsprong als gevolg. Het was dit keer Halep die kon terugkomen. Net als in set 1 kon de speelster die als eerste toesloeg later toch weer uitlopen. Vanaf 5-5 won Mertens alle punten die nog volgden in de tweede set.

A first #MMOPEN quarterfinal for the Belgian!



🇧🇪 @elise_mertens comes from a set down to upset the two-time Madrid champion 👏 pic.twitter.com/QVP2P5dVVX — wta (@WTA) May 4, 2021

Halep knokte zich weer naar een break voorsprong in set drie. Ook hierdoor was Mertens niet van de wijs te brengen: met een heerlijke backhand langs de lijn dichtte de Belgische de kloof. Het bleef bijzonder spannend en aan het einde ging Halep toch wat fouten maken. Bij matchbal twee stond ze niet helemaal goed bij de bal en verdween haar backhand in het net. Mertens haalde het van de Roemeense met 4-6, 7-5 en 7-5.