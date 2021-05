Cijfers bekend van mogelijke toeschouwersaantallen op Roland Garros: meer publiek aan einde toernooi

Spelers en speelsters zijn volop graveltoernooien aan het spelen om zich op Roland Garros voor te bereiden. De tweede Grand Slam van het jaar wordt een toernooi mét publiek. Er is nu ook zicht op hoeveel publiek er zal worden toegelaten.

De Franse Minister van Sport Jean-Michel Blanquer heeft zich hierover uitgesproken bij France 3 TV. In het begin van het toernooi zouden de tribunes rond elke baan voor 35% gevuld kunnen worden, met een limiet van 1000 toeschouwers.

MEER VOLK VANAF KWARTFINALES

Zoveel tennisliefhebbers zullen dus de matchen op de showcourts kunnen bijwonen. Blanquer verwacht dat dit zal aanhouden de eerste tien dagen. Vanaf de kwartfinales zou dan de capaciteit voor toeschouwers opgetrokken worden naar 65% van de arena's.

Eerder had president Macron reeds verklaard dat er vanaf 19 mei terug supporters zouden worden toegelaten bij sportwedstrijden in Frankrijk, op voorwaarde dat de coronasituatie in het land er niet op achteruit gaat. Roland Garros begint op 30 mei en duurt tot 13 juni.